В Госдуме прокомментировали инцидент с украинским беспилотником, который залетел в воздушное пространство Эстонии. По мнению главы комитета по обороне Андрея Картаполова, Киев сознательно идет на провокацию, сообщает SHOT .

Генерал заявил, что украинские власти пытаются втянуть соседей России в военный конфликт. Он подчеркнул, что последствия могут быть трагическими — и не только для Киева, но и для жителей стран, над которыми пролетают такие дроны.

Эстония впервые сбила украинский БПЛА, который двигался в сторону России. На юге страны была объявлена воздушная тревога.

Картаполов предупредил, что такая политика Киева приведет к тому, что «больно будет всем». В Госдуме призывают соседние государства не поддаваться на провокации и осознавать возможные риски.

