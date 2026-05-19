В Подмосковье 850 человек обратились к Рузскому регоператору в МФЦ в мае

В мае 850 жителей Подмосковья воспользовались услугами Рузского регионального оператора в офисах МФЦ. Посетители обращались за консультациями по обращению с ТКО, проверкой начислений и оформлением документов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Консультации по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами остаются востребованными у жителей региона. В многофункциональных центрах специалисты регионального оператора помогают разобраться с начислениями, оформить необходимые документы и дают разъяснения по действующим правилам.

В офисах МФЦ можно получить консультацию по обращению с ТКО, уточнить график вывоза отходов, заключить договор на оказание услуги, а также задать вопросы о работе регионального оператора.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что сотрудники консультируют жителей по новым нормативам и разъясняют порядок получения паспорта СНТ. С представителями регоператоров проведено обучение, основная задача которого — упростить для жителей получение услуг по вывозу ТКО.

Адреса регоператоров, оказывающих услуги на базе МФЦ в Подмосковье, размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.