6 раз нападала на людей: в Ногинске собака покалечила пожилую женщину

В подмосковных Электроуглях крупная немецкая овчарка напала на 86-летнюю пенсионерку. Женщина получила тяжелые травмы руки и была госпитализирована. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает СК Подмосковья .

ЧП произошло 6 мая на территории садового товарищества. Пенсионерка до сих пор находится на лечении.

Местные жители рассказали, что это уже не первый случай. По их словам, та же самая собака нападала на людей как минимум шесть раз за последний год. Но ранее до серьезных последствий не доходило.

В настоящее время следователи разыскивают хозяина животного. Поручения даны оперативным службам, запланированы допросы свидетелей. Все обстоятельства происшествия выясняются.

