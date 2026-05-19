Отправили в СИЗО: блогер поплатился за «диванный заезд» на Патриарших

Блогера Марка Булаха, который строил «диванный заезд» на Патриарших вместе со скандальным коллегой Эдвардом Билом, арестовали на 15 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Правоохранители начали проверку в отношении пранкеров. 16 мая молодые люди установили диван на два самоката и прокатились по Патриаршим.

При этом пранкеры перекрыли движение, мешали пешеходам и жителям пройти к своим домам. Эпатажные «покатушки» не оценили и правоохранители. Булаху назначили 15 суток ареста. В его социальных сетях появился прощальный пост.

«Увидимся через 15 суток. Каждого до единого обнял. Люблю вас», — написал Булах, подкрепив публикацию грустным эмодзи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.