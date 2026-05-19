Отправили в СИЗО: блогер поплатился за «диванный заезд» на Патриарших

Блогера, устроившего «диванный заезд» на Патриарших, арестовали
Блогера Марка Булаха, который строил «диванный заезд» на Патриарших вместе со скандальным коллегой Эдвардом Билом, арестовали на 15 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Правоохранители начали проверку в отношении пранкеров. 16 мая молодые люди установили диван на два самоката и прокатились по Патриаршим.
При этом пранкеры перекрыли движение, мешали пешеходам и жителям пройти к своим домам. Эпатажные «покатушки» не оценили и правоохранители. Булаху назначили 15 суток ареста. В его социальных сетях появился прощальный пост.
«Увидимся через 15 суток. Каждого до единого обнял. Люблю вас», — написал Булах, подкрепив публикацию грустным эмодзи.
