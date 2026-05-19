Убитого в Брянской области Сашу Коня могут похоронить в безымянной могиле

Убитого в Брянской области путешественника Александра Коня могут похоронить в безымянной могиле. Причина — родственники до сих пор не обратились за его телом в морг, сообщает Mash .

Тело погибшего доставили в медучреждение сразу после трагедии в Суземском районе. Документов при погибшем не нашли, опознать его было сложно. По соцсетям удалось выяснить, что путник называл себя то Александром, то Алексеем. Он рассказывал, что 10 лет назад развелся и отправился путешествовать по стране. Найти бывшую жену и других родственников специалистам не удалось.

Если близкие не объявятся в ближайшее время, мужчину похоронят за счет государства в безымянной могиле. Известно, что на самом деле его зовут Александр, он родился в 1987 году в Ставропольском крае.

Повозку путешественника передали военным в приграничный район Брянской области. Ее планируют использовать для перевозки продуктов, дров и других необходимых вещей на квадриках и мотороллерах.

