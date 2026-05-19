Женщина в Ялте ударила каблуком девочку по голове и ушла

В Ялте женщина качалась на качелях и ударила ногой восьмилетнюю девочку, проходившую мимо. Ребенок потерял сознание, а дама сбежала с места ЧП, сообщает «Mash на волне».

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь и сын возвращались из школы через сквер «Юбилейный». Около остановки 122-го автобуса на качелях сидела женщина. В какой-то момент она взяла сильный разгон, из-за чего каблуком ударила проходящую мимо школьницу.

Девочка получила сильный удар и отлетела на асфальт. Она потеряла сознание. Налетевшая на нее женщина, увидев это, не вызвала скорую и даже не попыталась помочь. Она постояла возле ребенка пару минут, а затем ушла.

Малышке помогли прохожие. Девочку доставили в нейрохирургическое отделение Ливадийской больницы. Ребенок получил травму головы и гематому, которая, как отмечает мать, до сих пор кровоточит.

Семья обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.