Ученые обнаружили неизвестный ранее эффект в атмосфере Марса

Ученые обнаружили на Марсе атмосферный эффект, который раньше фиксировали только у планет с мощным магнитным полем, например у Земли. Открытие стало неожиданным, потому что у Марса такой глобальной магнитной защиты нет. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет «Наука» .

Речь идет об эффекте Цвана–Вольфа — механизме, при котором заряженные частицы выстраиваются вдоль магнитных линий, словно выдавливая плазму по каналам. На Земле это явление изучают десятилетиями. На Марсе его заметили в ионосфере — слое на высоте до 200 км. Автор исследования признался, что никогда не предполагал увидеть там подобное.

Ученые связывают наблюдение с мощной солнечной бурей. Обычно эффект может быть слишком слабым для регистрации, но вспышка солнечной активности временно изменила индуцированное магнитное поле Марса и усилила сигнал. Приборы миссии MAVEN смогли его зафиксировать.

Это открытие может помочь понять, как солнечная активность влияет на атмосферу Марса, Венеры и Титана — небесных тел без сильного магнитного поля. Сама миссия MAVEN, запущенная в 2013 году, сейчас под угрозой: в декабре 2025 года аппарат потерял связь с Землей. НАСА создало комиссию для оценки возможности восстановления контакта.

