Взрыв газового баллона на стройке в Петербурге: один человек погиб

На стройке Судебного квартала в Петербурге взорвался газ, есть жертва

В Санкт-Петербурге на стройке Судебного квартала взорвался газовый баллон. В результате погиб один человек, еще один пострадал — его в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает «Mash на Мойке» .

Происшествие случилось на территории стройплощадки комплекса зданий Верховного суда на улице Добролюбова. Газовый баллон находился в цементовозе — всего их там было восемь.

По предварительным данным, к взрыву привела разгерметизация одного из баллонов из-за технической неисправности. Остальные баллоны, к счастью, не пострадали.

На месте происшествия работают следователи и спасатели МЧС. Причины трагедии устанавливаются.

