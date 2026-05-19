«Любила и была верна»: Нагимова рассказала о двойной жизни Яруллина

Татарская певица Ильмира Нагимова дала откровенное интервью, в котором рассказала о серьезных отношениях с заслуженным артистом Башкортостана Маратом Яруллиным. По ее словам, они жили вместе, а она даже предлагала тайно сыграть никах, чтобы быть чистой перед Аллахом, сообщает Kazanfirst .

Певица призналась, что была верна и любила, тогда как артист, как она считает, все четыре года вел двойную жизнь. Нагимова утверждает, что из-за желания построить семью сократила количество концертов и гастролей, однако Яруллин тянул с решением о браке.

Особую боль Нагимовой причинило то, что артист публично заявил, будто не хочет жену-певицу, а нуждается в домохозяйке. При этом, по словам Нагимовой, ранее они много раз обсуждали будущую семью, и он никогда не высказывал таких претензий. Также она сообщила, что параллельно с ней Яруллин встречался с 30 девушками.

Певица рассказала, что написала для артиста песни бесплатно и дарила дорогие подарки, например кроссовки за 130 тысяч рублей. Она хочет услышать от Яруллина извинения за обман и потраченное время. Его исполнение своих песен запрещать не стала — пожалела фанатов.

