В Подмосковье загорелись склады — дым видно из Лобни и Зеленограда
Пожар на складах в селе Белый Раст достиг площади 3000 «квадратов»
В Дмитровском горокруге Подмосковья вспыхнул крупный пожар. Горит складской комплекс площадью 3000 квадратных метров, сообщает источник РЕН ТВ.
Очевидцы из Лобни, Зеленограда и Долгопрудного рассказывают, что огромный столб дыма поднялся очень быстро, его видят жители разных населенных пунктов.
Склады находятся в селе Белый Раст. На место уже прибыли несколько подразделений МЧС, спасатели приступили к тушению.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.
