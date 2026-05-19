Пожар на складах в селе Белый Раст достиг площади 3000 «квадратов»

Очевидцы из Лобни, Зеленограда и Долгопрудного рассказывают, что огромный столб дыма поднялся очень быстро, его видят жители разных населенных пунктов.

Склады находятся в селе Белый Раст. На место уже прибыли несколько подразделений МЧС, спасатели приступили к тушению.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.

