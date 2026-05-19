«Оранжевый» уровень опасности: аномальная жара продержится в Москве до 23 мая

сегодня в 21:54

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве и Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Причина — аномальная жара, которая продержится до 23 мая, об этом говорится на сайте Гидрометцентра России .

В столице днем ожидается плюс 30-32 градуса. По области температура составит от плюс 27 до 32 градусов. Среднесуточная температура превысит норму на 7–9 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Помимо жары, в регионе действует предупреждение о пожарной опасности. Местами объявлен 4 класс — это высокая степень риска возгораний.

Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не разводить костры на природе. «Оранжевый уровень» означает, что погода опасна для здоровья и может нанести ущерб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.