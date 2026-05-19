Луна, Юпитер и Венера сойдутся на небе в ближайшие три дня
Фото - © Pxhere.com
Красивое астрономическое явление смогут наблюдать россияне в ближайшие три дня. Сразу после заката на небе будут видны вместе Луна, Юпитер и Венера, сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Специалисты рекомендуют смотреть на небо в вечернее и ночное время. Три ярких объекта выстроятся в эффектную композицию, которую сложно пропустить.
Правда, полной Луны в эти дни не будет — на небе появится лишь тонкий серп. Однако это не уменьшит красоты события.
Наблюдать за событием можно будет после 21:00 до 21 мая включительно.
