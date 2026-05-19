В Подмосковье снесут незаконный «Храм Сатурна»

В деревне Зайцево под Зарайском ликвидируют нелегальное культовое сооружение, известное как «храм Сатурна». Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное здание площадью около 280 квадратных метров служило штаб-квартирой оккультной организации «Империя сильнейших ведьм». Местные жители давно жаловались на постройку и просили ее снести.

Объект построили без разрешения на участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства. Зарайский городской суд признал его самовольной постройкой и обязал владельца снести. В настоящее время собственник своими силами демонтирует конструкции.

Всего в округе выявили 92 недостроя. На сегодняшний день уже снесли, достроили или привели в порядок 42 объекта — почти половину от общего числа. Работа продолжается.

