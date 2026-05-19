В Уганде из-за лихорадки Эбола запретили рукопожатия

Власти Уганды временно запретили рукопожатия и любые другие физические приветствия. Причина — подтвержденные случаи заражения лихорадкой Эбола, завезенные из соседней Демократической Республики Конго, сообщает Nile Post .

Один из пациентов, гражданин Конго, уже скончался в больнице Кибули. Второй зараженный находится на лечении в специальном изоляторе. Министерство здравоохранения стремится сократить физические контакты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

По словам постоянного секретаря Совета ЕС Дианы Этвайн, запрет является временной мерой, но крайне необходимой. Эбола — высокозаразное заболевание, и рукопожатия могут стать быстрым путем передачи инфекции.

В настоящее время в Уганде развернуты специальные группы по отслеживанию контактов заболевших и мониторингу возможных очагов заражения. Власти делают все возможное, чтобы сдержать вспышку и не допустить массового распространения болезни.

