Бывший главред Tatler Ариан Романовский вышел на свободу

В 2024 году Мосгорсуд смягчил приговор Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».

Ранее фигуранты были осуждены за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Их приговорили к лишению свободы на сроки до 7,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В понедельник суд смягчил им приговор.

Экс-директору холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову срок лишения свободы сократили с 7,5 лет до 5 лет 6 месяцев, журналисту Тамерлану Бигаеву и экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) — с 7 до 5 лет.

Фигуранты дела вымогали у Чемезова деньги за блок на распространение негативных сведений о нем через Telegram-канал «Тушите свет». Правоохранители задержали Суханова при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова.

