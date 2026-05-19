Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на складе в Подмосковье

Прокуратура контролирует установление причин пожара на складе в Дмитровском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на территории складского комплекса в селе Белый Раст. В настоящий момент идет тушение пожара.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Площадь пожара на складе под Дмитровом в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. квадратных метро.

