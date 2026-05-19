В Пулково задерживается вылет 19 рейсов

В Пулково на вылет задерживается более чем на два часа 19 рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Задержанные рейсы на вылет на данный момент всего более двух часов — 19. Отмененные рейсы на вылет — 15», — говорится в сообщении.

С запасных аэродромов ожидается пять самолетов.

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили около 9:00. С этого времени силы ПВО периодически уничтожают воздушные цели. На фоне происходящего в Санкт-Петербурге фиксируются перебои в работе мобильного интернета.

