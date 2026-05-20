В Ленобласти объявили опасность БПЛА
Во всем воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«… объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил он.
Дрозденко отметил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявляли 19 мая. С этого времени силы ПВО периодически уничтожают воздушные цели. На фоне происходящего в Санкт-Петербурге фиксируются перебои в работе мобильного интернета.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.