Астрономическое лето наступит в России 21 июня

Астрономическое лето придет в РФ примерно за полчаса до полудня 21 июня, сообщает ТАСС .

«В день летнего солнцестояния 21 июня в 11:24 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира», — рассказали пресс-службе Московского планетария.

Астрономическое лето наступит в Северном полушарии Земли.

Световой день 21 июня будет самым длинным в году.

Красивое астрономическое явление смогут наблюдать россияне в ближайшие три дня. Сразу после заката на небе будут видны вместе Луна, Юпитер и Венера.

