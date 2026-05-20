Астрономическое лето наступит в России 21 июня
Астрономическое лето придет в РФ примерно за полчаса до полудня 21 июня, сообщает ТАСС.
«В день летнего солнцестояния 21 июня в 11:24 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира», — рассказали пресс-службе Московского планетария.
Астрономическое лето наступит в Северном полушарии Земли.
Световой день 21 июня будет самым длинным в году.
Красивое астрономическое явление смогут наблюдать россияне в ближайшие три дня. Сразу после заката на небе будут видны вместе Луна, Юпитер и Венера.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.