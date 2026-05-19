Петербурженка оставила живого котенка в магазине и сбежала

В одном из продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича покупательница засунула котенка в стеллаж с кормом и просто ушла. Пушистика обнаружили продавцы мясного отдела — животное сидело среди упаковок и явно не понимало, что происходит, сообщает «Mash на Мойке» .

Как выяснилось позже, женщина регулярно подбирает бездомных котят и пытается их пристроить. Ее дочь объяснила журналистам: мама уверена, что в магазине животное быстрее заметят и заберут домой.

Семья утверждает, что женщина искренне любит животных. У нее самой дома живет кот, а брошенных котят она пытается спасти, пусть и таким странным способом.

К счастью, история закончилась хорошо — котенка уже забрали в добрые руки. Питомец оказался очень ласковым и ухоженным.

