Леус: Москва побила 46-летний температурный рекорд жары

Жара в Москве обновила рекорд 1979 года на 0,1 градуса

Москва взяла температурный рекорд. В период между 17:00 и 18:00 столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 30,3 градуса, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, температура воздуха 19 мая была на 0,1 градуса выше прежнего достижения для этого дня, установленного еще в 1979 году. Такой маленькой разницы хватило, чтобы войти в историю.

Жарче всего днем было в Коломне — плюс 31,2 градуса, что на 0,4 выше рекорда 1979 года. В Можайске температура достигла плюс 30,2 градуса, побив показатель 2014 года.

20 мая синоптики обещают новую порцию рекордной жары. Столбики термометров снова могут обновить максимумы. Москвичам советуют беречься от солнца.

Синоптики также объявили в Московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности и предупредили, что аномальная жара продержится до 23 мая.

