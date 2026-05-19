Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс «квадратов» Происшествия сегодня в 22:27

Площадь пожара на складе под Дмитровом в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. квадратных метро, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно густой столб дыма, который поднимается над местом возгорания. Telegram-канал также опубликовал кадры пожара с воздуха. Отмечается, что огонь также уничтожил шесть машин. В Дмитровском горокруге Подмосковья вспыхнул крупный пожар. Горит складской комплекс площадью 3000 квадратных метров.