Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс «квадратов»

Происшествия

Площадь пожара на складе под Дмитровом в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. квадратных метро, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видно густой столб дыма, который поднимается над местом возгорания.

Telegram-канал также опубликовал кадры пожара с воздуха.

Отмечается, что огонь также уничтожил шесть машин.

В Дмитровском горокруге Подмосковья вспыхнул крупный пожар. Горит складской комплекс площадью 3000 квадратных метров.

