Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс «квадратов»
Площадь пожара на складе под Дмитровом в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. квадратных метро, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На опубликованных кадрах видно густой столб дыма, который поднимается над местом возгорания.
Telegram-канал также опубликовал кадры пожара с воздуха.
Отмечается, что огонь также уничтожил шесть машин.
В Дмитровском горокруге Подмосковья вспыхнул крупный пожар. Горит складской комплекс площадью 3000 квадратных метров.
