Медикам скорой в Казани понизили зарплаты, так как жители редко вызывают помощь

Фельдшеры скорой в Казани столкнулись с понижением зарплат из-за новой системы баллов — теперь их заработок зависит от количества вызовов, которые в последнее время сократились, сообщает Mash Iptash .

Система баллов была введена в апреле. Согласно ей, у бригад скорой есть нормативы по времени и по количеству вызовов в день. Чтобы получать обычную зарплату, медикам надо посетить 14 адресов.

Но по факту сейчас на каждого фельдшера приходится по 10-12 вызовов. Если план не выполняется, что медики получают пониженную зарплату.

Так, некоторые фельдшеры лишились 8 тысяч рублей за прошлый месяц. Некоторые после такого решили уволиться, а другие и вовсе просят родных позвонить в скорую, чтобы набрать нужное количество вызовов.

Также фельдшеры заявляют, что руководство не может показать им приказ, вводящий новые правила. В региональном Минздраве на запрос Mash Iptash заявили, что уменьшают стимулирующие выплаты, чтобы «бригады скорой работали качественнее и эффективнее».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.