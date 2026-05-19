Меган Маркл впервые показала фото со свадьбы с принцем Гарри, которые прятала годами

44-летняя Меган Маркл и принц Гарри отмечают 8-ю годовщину свадьбы. В честь этого герцогиня Сассекская поделилась архивными снимками со свадьбы, которые ранее никогда не публиковала, сообщает ТВЦ .

Принц Гарри женился на американской актрисе 19 мая 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В честь годовщины супруга представителя британской королевской семьи на своей странице в Instagram* опубликовала ранее нигде не публиковавшиеся снимки с торжества.

В кадре Маркл и ее возлюбленный рассматривают букет невесты и улыбаются. На церемонии бракосочетания актриса была в белом платье от Givenchy в минималистичном стиле. Ее избранник вступал в брак в парадной униформе полка «Блюз энд Ройялс» Королевской дворцовой кавалерии.

Спустя несколько лет после свадьбы пара отказалась от королевских обязанностей переехала в США. У них есть двое детей: сын Арчи и дочь Лилибет.

