61-летний брат принцессы Дианы тайно женился на 43-летней Кэт Джармен
Фото - © Edwardx. Собственная работа/Wikipedia.org
Младший брат принцессы Дианы, 61-летний граф Чарльз Спенсер, тайно женился. Его избранницей стала 43-летняя профессор археологии Кэт Джармен. Церемония прошла в закрытом формате в Аризоне 15 мая, сообщает «Леди Mail».
О свадьбе супруги рассказали в соцсетях уже после торжества. Интересно, что брак заключен спустя всего три месяца после официального завершения развода Чарльза с его третьей женой Карен. Соглашение о разводе было оформлено в феврале, после чего урегулированы все юридические споры.
Пара познакомилась пять лет назад, когда Кэт Джармен приехала в родовое поместье семьи Спенсер Алторп Эстейт для археологических раскопок. Для графа этот союз стал уже четвертым по счету.
В общей сложности Чарльз Спенсер и его новая супруга имеют девять детей от предыдущих браков. Несмотря на почтенный возраст, граф продолжает активно устраивать личную жизнь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.