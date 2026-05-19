61-летний брат принцессы Дианы тайно женился на 43-летней Кэт Джармен

Младший брат принцессы Дианы тайно связал себя узами брака в четвертый раз

О свадьбе супруги рассказали в соцсетях уже после торжества. Интересно, что брак заключен спустя всего три месяца после официального завершения развода Чарльза с его третьей женой Карен. Соглашение о разводе было оформлено в феврале, после чего урегулированы все юридические споры.

Пара познакомилась пять лет назад, когда Кэт Джармен приехала в родовое поместье семьи Спенсер Алторп Эстейт для археологических раскопок. Для графа этот союз стал уже четвертым по счету.

В общей сложности Чарльз Спенсер и его новая супруга имеют девять детей от предыдущих браков. Несмотря на почтенный возраст, граф продолжает активно устраивать личную жизнь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.