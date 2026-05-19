Искали 10 дней: тело пропавшей в Москве женщины нашли в диване

Иностранец убил женщину и спрятал ее тело в диван в Москве

Тело мертвой женщины 10 дней пролежало в диване в квартире, пока родные искали ее по всей Москве, сообщает РЕН ТВ .

Сестра женщины заявила в полицию о ее пропаже 18 мая. По ее словам, родственница давно не выходила на связь и не появлялась дома. Сестра искала пропавшую 10 дней.

Следователи нагрянули в квартиру на Люблинской улице и провели осмотр. Они обнаружили тело пропавшей в диване. На трупе были множественные следы насильственной смерти.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и допросили свидетелей. Выяснилось, что с женщиной расправился сосед. Подозреваемый является иностранным гражданином. После преступления он уехал из РФ.

