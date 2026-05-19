14-летняя девочка утонула в реке во время купания с подругами в Ленобласти

В Волхове Ленинградской области произошла трагедия — 14-летняя девочка пошла купаться в реке и не смогла всплыть, сообщает «Mash на Мойке» .

Вместе с погибшей были еще три девочки, двум из них по 10 лет, еще одной — восемь. Они вчетвером самостоятельно пришли на набережную Халтурина, а затем решили искупаться в реке Волхов.

Самая старшая во время купания скрылась под водой и утонула. Спасатели уже достали ее тело.

Обстоятельства трагедии выясняются полицией.

