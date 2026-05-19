В Подмосковье за квартал приняли 1 661 объект в областную собственность

В Подмосковье в первом квартале 2026 года в областную собственность приняли 51 земельный участок площадью 14,39 га и 1661 объект капитального строительства. Имущество передали из муниципального уровня для развития ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Большая часть переданных объектов предназначена для нужд жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В областную собственность перешли 41 земельный участок площадью 8,2 га, 1 656 объектов капитального строительства в сфере ЖКХ и 3 725 единиц движимого имущества. Имущество закрепили за профильными структурами, в том числе министерством энергетики, министерством жилищно-коммунального хозяйства, ГУП МО «Мособлводоканал» и ГКУ МО «МОС АВС». Это позволит модернизировать сети и повысить надежность коммунального снабжения.

Отдельное внимание уделили социальной сфере. В собственность области передали три здания общей площадью 1 724,3 кв. м и 1335 единиц движимого имущества для больниц, а также три земельных участка площадью 1,46 га под строительство медицинского центра. Кроме того, министерству социального развития и подведомственным учреждениям передали два здания площадью 1 339,9 кв. м и 97 единиц движимого имущества.

Для развития дорожной инфраструктуры регион получил семь земельных участков общей площадью 4,73 га. Они предназначены для строительства и реконструкции автомобильных дорог. В правительстве региона отмечают, что централизация управления объектами инфраструктуры позволит эффективнее реализовывать программы модернизации и повышать качество жизни жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.