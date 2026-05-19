В Подмосковье 168 тыс школьников отметили день детских организаций

Более 168 тысяч обучающихся Подмосковья 19 мая приняли участие в мероприятиях ко Дню детских общественных организаций России. В школах и учреждениях СПО прошли акции, встречи и тематические игры, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию помогают развивать первичные отделения движения «Движение Первых», отряды «Юнармии» и другие объединения. Благодаря их работе школьники и студенты участвуют в общественно значимых проектах, развивают таланты и реализуют собственные инициативы.

В преддверии праздника «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Вместе в будущее». Обучающиеся приняли участие во встрече «Наследники пионерии», а для младших классов организовали игру по станциям «В поисках пионерского галстука». В игровом формате ребята познакомились с историей пионерского движения и его традициями.

Также прошли встреча поколений «Пионер – Первый – наставник» и фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Вместе в будущее». Школьники и студенты пообщались с ветеранами пионерского движения и представителями общественных организаций, представили выставку достижений и тематические стенды. Экскурсия «От пионерии до Первых» познакомила участников с историей детского движения в России и современными проектами.

Кроме того, обучающиеся присоединились к флешмобу «Моя общественная организация», опубликовав материалы о деятельности своих учебных заведений. Совместно с Российским обществом «Знание» прошла лекция «Путь к успеху: детские общественные объединения».

В ведомстве подчеркнули, что детские общественные организации способствуют воспитанию ответственности, взаимопомощи и лидерских качеств у подрастающего поколения. Проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.