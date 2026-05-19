В Одинцовском округе оштрафовали за захват реки Саминки

Инспекторы эконадзора привлекли жительницу Одинцовского округа к ответственности за самовольное использование части акватории реки Саминки. Женщина построила причалы и судоремонтные сооружения без разрешения на пользование водным объектом, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники эконадзора установили, что владелица участка под индивидуальное жилищное строительство самовольно заняла часть акватории реки Саминки. На берегу и в границах водного объекта она возвела причалы, а также судоподъемные и судоремонтные сооружения, не оформив разрешительные документы.

«Установлено, что нарушение допустила гражданка, владелица земельного участка, предназначенного для индивидуальной жилой застройки. Она самовольно заняла часть акватории реки Саминки, провела строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений. При этом за разрешением на пользование водным объектом она не обращалась», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рассмотрения протокола женщину оштрафовали. Ранее аналогичные факты самовольного занятия водных объектов фиксировались в Волоколамском округе, Красногорске, Истре и других муниципалитетах Подмосковья.

В министерстве напомнили, что за такие нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 10 до 30 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.