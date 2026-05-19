В Подмосковье перевозчики раздают пассажирам воду в жару

Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам на остановках, автостанциях и вокзалах Московской области. Акцию организовали Минтранс региона и перевозчики, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфорта пассажиров Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками организовали раздачу питьевой воды на остановках, автостанциях и вокзалах. Сегодня специалисты Мострансавто уже успели раздать порядка 500 бутылок на автобусных остановках. Всего до конца недели планируется раздать порядка 17 тысяч бутылок. Воду в бутылках можно получить в часы пик», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мобильные пункты размещены так, чтобы не мешать посадке и высадке пассажиров. К акции также присоединилась компания ЦППК: воду раздают на Белорусском, Ленинградском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.