ПВО сбили девять БПЛА над Ленобластью
Силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается, сообщает газета «Петербургский дневник».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что над регионом сбиты уже девять беспилотных летательных аппаратов. Информация опубликована в его канале в МАКС.
По словам главы региона, ПВО продолжают отражать атаку. Данные о местах падения дронов и возможных последствиях пока не раскрываются.
Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили около 9:00. С этого времени силы ПВО периодически уничтожают воздушные цели. На фоне происходящего в Санкт-Петербурге фиксируются перебои в работе мобильного интернета.
