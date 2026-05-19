ПВО сбили девять БПЛА над Ленобластью

Губернатор Ленобласти Дрозденко: над регионом сбиты уже девять БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что над регионом сбиты уже девять беспилотных летательных аппаратов. Информация опубликована в его канале в МАКС.

По словам главы региона, ПВО продолжают отражать атаку. Данные о местах падения дронов и возможных последствиях пока не раскрываются.

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили около 9:00. С этого времени силы ПВО периодически уничтожают воздушные цели. На фоне происходящего в Санкт-Петербурге фиксируются перебои в работе мобильного интернета.

