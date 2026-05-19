В Долгопрудном 21 мая откроют выставку «Фронтовая собака»

Фотовыставка «Фронтовая собака» откроется 21 мая в 16:00 в ДК «Вперед» на площади Собина в Долгопрудном. Экспозиция расскажет о четвероногих героях Великой Отечественной войны и современных служебных собаках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие пройдет в ДК «Вперед» по адресу: пл. Собина, 3. Посетителям представят фотографии, отражающие работу фронтовых собак в годы Великой Отечественной войны, а также современных служебных псов. В программе — живые истории и кадры кинохроники.

Для гостей подготовят специальную зону, где можно будет написать письмо бойцам. Также организаторы анонсировали творческий сюрприз — картины, которые создаст собака-художник. Вход на выставку свободный, 0+.

Экспозицию организовала МОСКОО «X Легион». Она будет работать до 31 мая. Проект долгопрудненских кинологов «Фронтовая собака» представляет собой серию военно-патриотических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о кинологах и собаках Великой Отечественной войны. Инициатива стала победителем конкурса президентских грантов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.