В Коломне завершают монолит пристроя к школе №14

Строительство пристроя к школе №14 на улице Шилова в Коломне выходит на этап отделочных работ. Ход работ проверили глава округа Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Монолитные работы на объекте практически завершены. На первых трех этажах выполнена стяжка пола, установлены металлоконструкции входных групп и перехода. Сейчас строители делают стяжку на четвертом этаже, монтируют каркас перегородок, устанавливают окна и обустраивают кровлю.

Новое здание площадью около 6 тыс. квадратных метров соединят с основным корпусом школы крытым переходом. В пристрое разместят 26 учебных кабинетов по математике, русскому языку, истории, информатике, химии, физике, биологии и технологии. Также здесь оборудуют центр детских инициатив и современный спортивный зал. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

«Поддержка образования — это инвестиция в будущее. Особый приоритет отводится созданию комфортных, безопасных и современных условий для учебы и спорта. За пять лет в округе построили шесть новых корпусов образовательных учреждений и капитально отремонтировали шесть школ и детских садов. Эта работа продолжается», — отметил Александр Гречищев.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.