Дмитровский округ усилил контроль в пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался в Дмитровском муниципальном округе, где усилены меры по мониторингу и тушению лесных возгораний. В лесничестве организованы маршруты патрулирования, работает четырехуровневая система наблюдения, введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На землях лесного фонда Дмитровского лесничества утверждены 64 маршрута наземного патрулирования, ежедневно на дежурство выходят до 30 человек. Всего в границах лесничества разработано 107 маршрутов протяженностью 4 143 км, из них 2 698 км проходят по территории округа.

Мониторинг ведется на четырех уровнях. В округе установлены пять камер видеонаблюдения для оперативного выявления задымлений. Авиапатрулирование осуществляют три легкомоторных самолета Cessna по двум маршрутам общей протяженностью 828 км и площадью охвата более 93 тыс. га. Также применяется космический мониторинг с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз для фиксации термоточек.

Общая группировка сил составляет 99 человек и 33 единицы техники. В Дмитровском лесхозе дополнительно закуплены пожарная автоцистерна и два трактора. Проводится опашка населенных пунктов и сельхозземель, устанавливаются аншлаги, с жителями и школьниками проводят профилактические занятия.

В округе действует запрет на посещение лесов, за исключением специалистов и лиц, чья работа связана с пребыванием в лесу. Запрещены разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, использование мангалов вне стационарных объектов общепита и проведение пожароопасных работ вне специально отведенных мест. За нарушения предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. рублей.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по телефону 112 и покинуть опасную зону, предупредив окружающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.