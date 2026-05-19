Чехов в Подмосковье подготовился к пожароопасному сезону

Муниципальный округ Чехов с начала апреля реализует комплекс противопожарных мероприятий и сформировал группировку сил для тушения возможных возгораний. Пожароопасный период на территории округа действует с 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МЧС совместно с Чеховской лесопожарной станцией проводят профилактические работы для снижения риска лесных пожаров. В деревнях Гавриково, Бершово, Панино, Петропавловка, Радутино и Поспелиха обустроили и прочистили 24 км минерализованных полос. Продолжается строительство пирсов для забора воды пожарной техникой. Ежедневно проходят рейды с раздачей памяток жителям.

Единая дежурно-диспетчерская служба округа круглосуточно контролирует лесопожарную обстановку и оперативно передает информацию профильным службам. Для тушения возможных пожаров сформирована группировка из 95 человек и 16 единиц техники. В нее входят подразделения «Мособлпожспас», пожарно-спасательная часть №79 и специальное управление ФПС №101 в Чехове-2. Ежедневно на дежурстве находятся до 26 человек и пять автоцистерн, в резерве — еще четыре. Покрытие территории гарнизоном достигает 92%.

Мониторинг ведется по четырехуровневой системе: наземное патрулирование, видеонаблюдение, авиапатрулирование и космический контроль с передачей координат возгораний в течение 10–15 минут. Камеры с системой искусственного интеллекта и дроны помогают выявлять термоточки на ранней стадии. Жителям напоминают о запрете разводить костры, выжигать траву и оставлять горючие материалы в лесу. При обнаружении дыма или огня необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.