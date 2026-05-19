В Богородском округе отметят День славянской письменности

Праздничные и спортивные мероприятия пройдут в парках Богородского округа в преддверии лета. Центральной площадкой станет Центральный парк, где 24 мая состоится программа ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели в Центральном парке организуют творческие и спортивные занятия. В понедельник и среду в павильоне пройдут уроки по основам живописи и классической скульптуры, начало в 17.00 (6+). Во вторник и четверг на сцене состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам с объединением «Танцы Голд» (18+).

Субботняя программа начнется с легкоатлетических забегов движения «5 верст» в 9.00 (6+). В камерном зале в 9.00 и 10.00 проведут занятия по нейрофитнесу (18+). В 12.00 парки «Роща», Глуховский и Центральный пригласят детей на игровые и творческие мероприятия, а в «Липовой аллее» программа стартует в 17.00 (6+). В этот же день в Центральном и Глуховском парках отметят День подмосковных парков — гостей ждут экскурсии, концерты и мастер-классы с 14.00 (0+). Вечером в 20.30 состоится кинопоказ под открытым небом фильма «Артек. Сквозь столетия» (6+).

В воскресенье в Центральном парке пройдет тематическая программа «Живое слово», посвященная Дню славянской письменности и культуры. В 12.00 начнется хороводная игровая программа, в 13.00 — мастер-класс, в 15.00 — концерт с участием артистов Богородского края (0+). В это же время парки «Роща», «Липовая аллея» и Глуховский проведут детские анимационные и спортивные мероприятия (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.