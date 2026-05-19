Президентский фонд природы поддержал проекты по сохранению диких медоносных пчел

20 мая, в Международный день медоносных пчел, Президентский фонд природы рассказал о проектах, направленных на сохранение свободноживущих медоносных пчел и восстановление их популяции в дикой природе. Проекты реализует Ассоциация развития естественного пчеловодства, сообщила пресс-служба Ассоциации.

Проект «Изучение состояния популяции свободноживущей медоносной пчелы (Apis mellifera) на примере трех ООПТ средней полосы России и разработка рекомендаций и мер по ее охране» стал победителем конкурса Президентского фонда природы 2026 года и получил грантовую поддержку в размере 5 140 388 рублей.

Сегодня исследователи работают над сохранением свободноживущих медоносных пчел — тех самых пчел, которые веками жили в лесах без помощи человека. В 2025 году в Европе свободноживущая медоносная пчела была занесена в Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. Причинами стали сокращение естественной среды обитания, химизация сельского хозяйства и другие антропогенные факторы.

При этом в России подобных масштабных исследований ранее практически не проводилось. В рамках поддержанного проекта специалисты Ассоциации развития естественного пчеловодства разрабатывают первую отечественную методику поиска и изучения мест гнездования свободноживущих медоносных пчел, а также проводят исследования на особо охраняемых природных территориях средней полосы России.

Работы пройдут на территории национального парка «Плещеево озеро», государственного природного заказника «Ярославский» и Клязьминско-Лухского заказника во Владимирской области. В мае уже состоялась первая методическая экспедиция, в ходе которой специалисты протестировали оборудование для осмотра дупел и начали изучение потенциальных мест обитания диких пчел.

Отдельное направление связано с сохранением темной лесной пчелы — аборигенного подвида среднерусской медоносной пчелы. Сегодня этот подвид оказался на грани исчезновения. По оценкам специалистов, чистопородная популяция насчитывает около 200 семей на пасеках, а в дикой природе обнаружить ее практически не удается.

Для восстановления популяции исследователи создают специальные изолированные территории и размещают на деревьях искусственные дупла. Также специалисты будут проводить мониторинг заселения, генетические исследования и анализ состояния популяции.

«Мы очень надеемся, что наши усилия увеличат устойчивую популяцию свободноживущих пчел, которая станет ценным генофондом и поможет улучшить ситуацию со здоровьем пчел», — отмечают авторы проекта.

Пчелы играют ключевую роль в сохранении природных экосистем. От их работы зависит устойчивость лесов, лугов, цветущих растений и биоразнообразие огромных территорий.

Президентский фонд природы поддерживает проекты, направленные на сохранение редких видов, развитие научных исследований и восстановление природных экосистем по всей стране.