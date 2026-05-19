Михаил Романов заявил, что развитие Петербурга при Беглове войдет в историю

Депутат Госдумы Михаил Романов поздравил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 70-летием и высоко оценил итоги его работы на посту главы города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Telegram-канале Михаил Романов назвал период руководства Александра Беглова «временем успешного обновления и добрых перемен». По его словам, город поддерживает действующего губернатора.

Депутат отметил энергичный и волевой, но при этом демократичный стиль управления главы Петербурга. Он подчеркнул, что при Беглове удалось решить ряд проблем городского хозяйства, накопленных в прошлые годы.

Среди достижений Романов выделил строительство новых школ и детских садов, модернизацию транспортной системы и реализацию крупных инфраструктурных проектов. По его оценке, Петербург укрепил позиции транспортного хаба и сохранил лидерство в промышленности, науке и культуре.

«Позитивное развитие Санкт-Петербурга под руководством Александра Беглова непременно войдет в историю нашего славного города», — заключил парламентарий.

Ранее губернатора с днем рождения поздравила Полина Грудинина, отметив его работу в сфере молодежной политики.

