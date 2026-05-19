В Ленинском округе откроют две школы к 1 сентября 2026 года

Две новые школы планируют открыть в Ленинском округе к началу 2026–2027 учебного года. Вопрос ввода образовательных учреждений обсудили на видеоконференции с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов принял участие в видеоконференции под руководством губернатора Московской области. Основной темой стала готовность новых школ к открытию и развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.

«Строительство новых образовательных учреждений позволяет создавать современные и комфортные условия для обучения детей, а также обеспечивать жителей новых микрорайонов социальной инфраструктурой в шаговой доступности. В 2026 году к 1 сентября планируем открыть две новые школы, а всего до конца 2026 года в Ленинском округе будет построено три образовательных учреждения», — отметил Станислав Каторов.

На завершающей стадии находятся школа на 1675 мест в ЖК «Первый квартал» и школа на 1150 мест в ЖК «Южная Битца». На объектах выполняют внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы, благоустраивают прилегающие территории и готовят здания к вводу в эксплуатацию. Проекты реализуют в рамках договоров о комплексном развитии территорий.

Кроме того, в ЖК «Ново Молоково» продолжается строительство школы на 825 мест — ведутся фасадные работы и монтаж инженерной инфраструктуры. Завершить объект планируют до конца 2027 года. В ЖК «Первый Южный» строят школу на 1250 мест, ее готовность составляет 54%, ввод намечен на второй квартал 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.