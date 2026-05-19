Врачи из Ленинского округа победили в конкурсе Подмосковья

Специалисты Видновского перинатального центра стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса врачей в Московской области. Лучшим акушером-гинекологом признан Николай Соваев, а лучшим неонатологом — Юлия Кузьминова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием подвели в Подмосковье. Среди победителей — представители Видновского перинатального центра Ленинского округа.

Заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев, посвятивший профессии более 40 лет, стал лучшим акушером-гинекологом региона.

«Дарим женщинам радость материнства, избавляем от проблем, которые есть у пациентки, стараемся сохранить репродуктивное здоровье, боремся с доброкачественными опухолями», — отметил Соваев.

Лучшим неонатологом Московской области признана заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

«Рада, что работаю именно неонатологом. В другой профессии не смогла бы чувствовать себя настолько комфортно. Наблюдаем за непростым началом жизни наших малышей — торопыжек, и фиксируем, какими они подросшими выписываются от нас — вот это настоящая отдушина в жизни», — поделилась Кузьминова.

В администрации округа подчеркнули, что победа специалистов стала закономерным результатом их многолетнего труда и профессионализма.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.