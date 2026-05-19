В Ленинском округе Подмосковья демонтировали павильон общепита

Павильон общественного питания демонтировали на улице Школьной в Видном Ленинского округа. Работы провели в рамках системной кампании по сносу незаконных нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе продолжается работа по приведению территории в надлежащий вид. Очередным объектом, подлежащим демонтажу, стал пункт общественного питания на улице Школьной в городе Видное. Собственник выполнил решение суда и самостоятельно разобрал павильон.

«Работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов ведется в нашем округе системно. Собственникам заблаговременно направляются официальные уведомления. В случае добровольного выполнения требований администрации собственник экономит ресурсы на сопровождение судебных разбирательств, поскольку чаще всего суд встает на сторону истца — администрации», — пояснил главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Степанов.

С начала 2026 года в округе демонтировали 31 объект, включая плановые и внеплановые постройки. Кампания по приведению территорий в порядок инициирована в 2025 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым и продолжается. В настоящее время утвержден перечень из 151 объекта, подлежащего обязательному сносу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.