В Воскресенске прошел легкоатлетический пробег в честь Победы

В Белоозерском прошел 47-й легкоатлетический пробег имени Ю. П. Орлова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. На старт вышли спортсмены из Луховиц, Коломны, Раменского, Бронниц, Воскресенска и Белоозерского. Бегуны преодолели дистанции 500 метров, 1, 2 и 3 километра.

Соревнования организовали сотрудники МКУ «Физкультурно-спортивный центр «Спарта». В проведении помогли волонтеры местного отделения движения «Волонтеры Победы» и специалисты Белоозерского отделения молодежного центра «Олимпиец». Добровольцы участвовали в регистрации спортсменов, фиксировали финиш, контролировали дистанцию и поддерживали участников.

Кроме того, волонтеры развернули точку специального сбора гуманитарной помощи, приуроченного к Международному дню защиты детей. Перед стартом к спортсменам обратились директор МКУ «ФСЦ «Спарта» Максим Дорошкевич, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Олег Стегура и председатель совета ветеранов Белоозерской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Никитин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.