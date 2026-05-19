Спортсмен из Воскресенска завоевал бронзу чемпионата Европы по армрестлингу

Бронзовую медаль чемпионата Европы по армрестлингу завоевал спортсмен из Воскресенска Алексей Щеглов. Турнир прошел с 12 по 16 мая 2026 года в Будапеште и собрал 150 участников из 33 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат Европы по армрестлингу в столице Венгрии объединил здоровых атлетов и спортсменов с нарушением зрения, слуха и поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной России выступили 16 пара-спортсменов.

Воспитанник спортивного клуба инвалидов «Лидер» городского округа Воскресенск Алексей Щеглов занял третье место в весовой категории свыше 85 кг. Серебро завоевал Кандоган Гумус из Турции, победителем стал представитель Грузии Ника Куртанидзе.

По итогам соревнований российская команда завоевала 21 медаль и заняла третье место в общекомандном зачете. Турнир в Будапеште подтвердил высокий уровень отечественного пара-армрестлинга и продемонстрировал принципы равных возможностей в спорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.