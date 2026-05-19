Производителей Подмосковья пригласили на фестиваль в Смоленске

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет 12 и 13 июня 2026 года в Смоленске. Товаропроизводители из Подмосковья могут подать заявки на участие до 2 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль организует министерство сельского хозяйства Российской Федерации. К участию приглашают малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях и выпускающие уникальную пищевую и сельскохозяйственную продукцию.

Проект дает производителям возможность напрямую представить товары десяткам тысяч покупателей, найти новых партнеров и расширить рынки сбыта. Участники смогут продвигать собственные бренды и укреплять деловые связи.

На площадке в Смоленске представят фермерские сыры, мед, мясные деликатесы, выпечку, напитки, сезонные продукты и региональные специалитеты. В прошлом году фестиваль объединил фермеров из 40 регионов и предложил гостям около 3 тыс. наименований продукции. В 2026 году проект продолжает расширять географию и открывает дополнительные возможности для предприятий.

Подать заявку на участие необходимо до 2 июня 2026 года на официальном сайте вкусыроссииврегионах.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.