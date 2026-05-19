Ветеринары Подмосковья объяснили, как спасти питомца при укусе змеи

Ветеринары Подмосковья предупредили владельцев домашних животных о риске укусов змей в теплую погоду и напомнили порядок действий в экстренной ситуации. В регионе обитают ужи и ядовитые гадюки, укус которых опасен для животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты государственной ветеринарной службы региона отмечают, что признаком укуса могут быть две кровоточащие ранки на теле животного. Отдавливать яд, накладывать жгут, прижигать рану спиртом или делать надрезы нельзя — это может ухудшить состояние. Допустимо приложить холодный компресс к месту укуса и не позволять животному вылизывать рану.

Главная рекомендация — как можно быстрее доставить питомца в ветеринарную клинику. Если дорога занимает менее 15 минут, следует немедленно отправиться к врачу. При более длительной транспортировке перед выездом можно дать антигистаминный препарат с учетом веса животного и обеспечить доступ к воде. Во время перевозки важно ограничить подвижность питомца, поскольку активность ускоряет распространение яда. Тяжелее всего укусы переносят животные небольшого веса.

Адреса государственных ветклиник размещены на интерактивной карте портала «МОй АПК». Операторы кол-центра принимают звонки с 9:00 до 21:00 по телефону +7 (495) 668-01-25. В остальное время работает электронный помощник «Вита», который помогает записаться на прием и консультирует по другим вопросам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.