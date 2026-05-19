В Подмосковье запустят компенсацию морских перевозок для экспорта

Программа господдержки морских контейнерных перевозок стартует 20 мая 2026 года и позволит логистическим компаниям компенсировать часть затрат при экспорте продукции через порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов. Мера рассчитана до 2028 года и направлена на поддержку в том числе сельхозпроизводителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 20 мая 2026 года логистические операторы смогут подать заявки на компенсацию части расходов на морские контейнерные перевозки промышленной и сельскохозяйственной продукции. Программа призвана снизить стоимость логистики — одного из ключевых барьеров для экспортеров.

Возмещение предусмотрено по нескольким видам затрат. Поддержка рассчитана на три года — с 2026 по 2028-й. Расширена и география поставок: перечень приоритетных стран включает 41 государство.

Прием заявок пройдет с 20 мая с 09:00 до 17 июня до 18:00. Для получения компенсации в 2026 году перевозки должны быть выполнены с 15 мая по 30 сентября. Отбор проведет Российский экспортный центр на конкурсной основе через государственную информационную систему промышленности.

В ведомстве отметили, что снижение транспортных издержек повысит конкурентоспособность сельхозпродукции Московской области на зарубежных рынках и позволит предприятиям расширить экспортные направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.