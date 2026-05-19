Хирург предупредил о возврате веса после липосакции

Пластический хирург Халиль Камилевич заявил, что без изменения питания и образа жизни вес после липосакции быстро возвращается. Для сохранения эффекта требуется реабилитация и контроль пищевого поведения, сообщает Газета.ru .

После липосакции пациенту необходимо пересмотреть рацион и привычки. В противном случае килограммы возвращаются, и операция теряет смысл.

«Если человек не меняет образ жизни и питание, не посещает диетолога (для разработки более сбалансированного рациона), психолога (для контроля пищевого поведения, лечения расстройств), то в скором времени все килограммы возвращаются. И пациент снова приходит к своему хирургу, чтобы убрать жир. Это замкнутый круг», — заявил врач.

По словам Камилевича, 50% результата зависит от хирурга и столько же — от самого пациента. Важную роль играет период восстановления.

«В период реабилитации, от которой зависит 50% результата операции, пациент может посещать различные процедуры на современном косметологическом и физиотерапевтическом оборудовании. Для уменьшения отеков, гематом, снятия дискомфорта и выравнивания дряблости и неровностей. К слову, вибрационная липосакция — современный вид этой операции, почти не оставляет неровностей, контуры тела ровные», — рассказал врач.

Эксперт добавил, что часть пациентов делает липосакцию ежегодно, однако каждому выдается индивидуальная программа для сохранения эффекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.