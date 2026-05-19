Танцоры из Лобни стали лауреатами Всероссийского конкурса в Москве

Коллективы центра досуга «Восточный» из Лобни стали лауреатами Всероссийского конкурса хореографического искусства Level Up Kids, который прошел 17 мая в Москве. В соревновании участвовали более ста танцевальных групп со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хореографические коллективы «Эпизод» и «Овация» представили Лобню на конкурсе Level Up Kids. Творческое состязание продолжалось более 12 часов и позволило участникам показать свои номера на большой сцене.

Коллектив «Эпизод» под руководством Дарьи Дудашвили получил звание лауреата II степени за композицию «Ой ниточка, тоненькая». Также танцоры завоевали два диплома лауреата III степени за номера «Жирафики» и «Полечка».

Группа «Овация», которую подготовила руководитель Инга Стрелкова, удостоена звания лауреата III степени за выступления «Веселый оркестр» и «Розовый компот».

Всероссийский конкурс Level Up Kids проводится для детей до 10 лет. Проект помогает юным артистам дебютировать на сцене и раскрыть творческий потенциал в комфортной атмосфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.