Психологи объяснили, как помочь школьнику при панике перед ЕГЭ

Семейный психолог Ольга Иванова и психолог Родион Чепалов рассказали, почему подростки впадают в панику перед ЕГЭ и ОГЭ и как взрослые могут снизить тревогу.

До выпускных экзаменов остались недели, и напряжение среди старшеклассников растет. На фоне тревоги подростки могут забывать материал, пользоваться шпаргалками или искать сомнительные ответы в интернете.

«Ребенок оказывается зажат между двумя огнями. Школа говорит: „Ты не имеешь права ошибиться“. Родители часто встают на ту же сторону и начинают контролировать, требовать, запугивать. В итоге подросток остается один на один со своим страхом. В этом состоянии когнитивные функции выключаются, он не может думать, решать, писать. Его трясет не от ЕГЭ, а от атмосферы вокруг экзамена», — рассказала Ольга Иванова.

Психолог Родион Чепалов отметил, что паника связана с ощущением неопределенности и завышенной значимости экзамена.

«Паника перед ЕГЭ и ОГЭ возникает не потому, что подросток „слабый“ или „накрутил себя“, а потому что психика воспринимает экзамен как ситуацию высокой неопределенности и оценки всей дальнейшей жизни. За несколько дней до экзамена мозг буквально переходит в режим угрозы: повышается тревога, ухудшается сон, внимание начинает цепляться за мысли „я ничего не помню“, „все провалю“. Даже хорошо подготовленный подросток может внезапно почувствовать себя беспомощным», — пояснил он.

Эксперты подчеркивают: ключевую роль играет атмосфера вокруг экзамена и поддержка со стороны взрослых.

